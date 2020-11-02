Роспотребнадзор рассмотрит обращение о возврате по ОМС средств за платные COVID-тесты

Напомним, уральским медикам разрешили выписывать из больниц и направлять на лечение на дому пациентов с коронавирусом. Для этого должен быть соблюден ряд медицинских показаний. У пациента температура тела должна быть не более 37, 5 градусов, сатурация должна составлять не менее 95%, а также больному необходим нормальный уровень лейкоцитов.