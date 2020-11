Роспотребнадзор рассмотрит обращение о возврате по ОМС средств за платные COVID-тесты

В Роспотребнадзор обратились Союз потребителей РФ и Международная конфедерация обществ потребителей с просьбой возмещать средства за платные анализы на COVID-19, пишут «Новые известия».

В адрес организация поступают жалобы от членов семей, которые проживают совместно с болеющими коронавирусом. Таких граждан Роспотребнадзор в обязательном порядке направляет на тестирование. Однако не у всех есть возможность сделать это оперативно. Кроме того, общественники обращают внимание, что те кто вылечился от COVID-19 обязаны сдать повторный тест, а он не всем доступен. Поэтому в обращении предлагается компенсировать платные анализы по полису обязательного медицинского страхования. Отмечается, что многие не могут сдать анализ из-за очереди в две-три недели в государственных больницаих и им приходится обращаться в платные клиники и лаборатории. Напомним, уральским медикам разрешили выписывать из больниц и направлять на лечение на дому пациентов с коронавирусом. Для этого должен быть соблюден ряд медицинских показаний. У пациента температура тела должна быть не более 37, 5 градусов, сатурация должна составлять не менее 95%, а также больному необходим нормальный уровень лейкоцитов. В Свердловской области названы условия выписки пациентов с COVID-19 без теста

