Депутату Шипулину не понравилось отношение министров к спортсмену из службы доставки

Шипулин рассказал, что Михаил Асташов обращался к нему за помощью. Спортсмен пришел на прием, который депутат проводил в Екатеринбурге, и рассказал, что хочет поехать в Токио на Паралимпийские игры. Но для этого Михаилу нужно набрать квалификационные очки на соревнованиях международного уровня. На это ему нужно было 350 тысяч рублей.

Я обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену. Вся необходимая Михаилу сумма была найдена, написал Шипулин.

Также депутат отметил, что уважает поступок паратриатлониста и подчеркнул, что некоторые министры обратили на него внимание лишь после шумихи, поднявшейся в СМИ.

Считаю, что заботиться о спортсменах нужно регулярно, а не когда информационный повод появился и журналисты просят комментарий, подчеркнул Шипулин.