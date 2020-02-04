Депутату Шипулину не понравилось отношение министров к спортсмену из службы доставки
Депутат Госдумы Антон Шипулин написал пост в Instagram, в котором раскритиковал министров за безразличие к паратриатлонисту Михаилу Асташову, устроившемуся на работу в «Яндекс.Еду».
Шипулин рассказал, что Михаил Асташов обращался к нему за помощью. Спортсмен пришел на прием, который депутат проводил в Екатеринбурге, и рассказал, что хочет поехать в Токио на Паралимпийские игры. Но для этого Михаилу нужно набрать квалификационные очки на соревнованиях международного уровня. На это ему нужно было 350 тысяч рублей.
Я обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену. Вся необходимая Михаилу сумма была найдена, написал Шипулин.
Также депутат отметил, что уважает поступок паратриатлониста и подчеркнул, что некоторые министры обратили на него внимание лишь после шумихи, поднявшейся в СМИ.
Считаю, что заботиться о спортсменах нужно регулярно, а не когда информационный повод появился и журналисты просят комментарий, подчеркнул Шипулин.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что спортсмен без рук и ног утроился курьером по доставке еды ради того, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду. Сам спортсмен пояснил, что решил пойти на работу не ради заработка, а ради того, чтобы жить полноценной жизнью.