Людям с кардиостимуляторами на вокзале Тагила нельзя проходить через металлоискатели

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила нет возможности обойти рамки металлодетектора, а людям с кардиостимуляторами противопоказано проходить под ними.

С вопросом о том, как поступать данной категории граждан, редакция TagilCity.ru обратилась к начальнику вокзала Никите Лапшину. Он пояснил, что перед входом в здание висит объявление, о том, что людям с кардиостимуляторами прохождение детектора запрещено по показаниям врачей. У нас есть специальные кнопки для вызова персонала, который сопровождает посетителей вне рамки металлодетектора,рассказал Лапшин. Кроме того, начальник отметил, что эти кнопки также предназначены для людей с ограниченными возможностями: с трудностями передвижения и инвалидностью. Кнопки вызова персонала расположены по всему периметру вокзала. Напомним, ранее инвалиды Нижнего Тагила пожаловались на неработающие кнопки для вызова помощи персонала учреждений города. Кнопка беспомощности. Почему инвалиды не под силу бизнесу Нижнего Тагила

