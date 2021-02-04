Людям с кардиостимуляторами на вокзале Тагила нельзя проходить через металлоискатели

С вопросом о том, как поступать данной категории граждан, редакция TagilCity.ru обратилась к начальнику вокзала Никите Лапшину.
Он пояснил, что перед входом в здание висит объявление, о том, что людям с кардиостимуляторами прохождение детектора запрещено по показаниям врачей.
У нас есть специальные кнопки для вызова персонала, который сопровождает посетителей вне рамки металлодетектора,рассказал Лапшин.
Кроме того, начальник отметил, что эти кнопки также предназначены для людей с ограниченными возможностями: с трудностями передвижения и инвалидностью. Кнопки вызова персонала расположены по всему периметру вокзала.
Напомним, ранее инвалиды Нижнего Тагила пожаловались на неработающие кнопки для вызова помощи персонала учреждений города.