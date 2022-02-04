После порчи картины ученицы Малевича за 250 тысяч в Екатеринбурге возбуждено дело

После порчи картины ученицы Малевича за 250 тысяч в Екатеринбурге возбуждено дело
После порчи картины ученицы Малевича за 250 тысяч в Екатеринбурге возбуждено дело
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1MI
Из-за порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре полиция возбудила уголовное дело. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Минкульт РФ в январе 2022 года обращался в Генпрокуратуру с жалобой из-за отказа в возбуждении уголовного дела. На картине неизвестный пририсовал фигурам глаза.

По этому факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за вандализм. На данный момент проводится анализ камер наблюдения, опрашиваются очевидцы и свидетели, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Лепорская известна как мастер художественного фарфора. Живописью она стала занимать уже в поздние годы.

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Екатеринбург
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