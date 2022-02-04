После порчи картины ученицы Малевича за 250 тысяч в Екатеринбурге возбуждено дело

Минкульт РФ в январе 2022 года обращался в Генпрокуратуру с жалобой из-за отказа в возбуждении уголовного дела. На картине неизвестный пририсовал фигурам глаза.
По этому факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за вандализм. На данный момент проводится анализ камер наблюдения, опрашиваются очевидцы и свидетели, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Лепорская известна как мастер художественного фарфора. Живописью она стала занимать уже в поздние годы.