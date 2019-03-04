Директор общепита в Екатеринбурге обвиняется в неуплате налогов на 78,4 млн руб.

Следствие считает, что в период с 2013 по 2016 годы глава предприятия уклонялась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость, зная, что организация находится на упрощенной системе налогообложения. Долг превысил сумму в 78,4 млн рублей.