Директор общепита в Екатеринбурге обвиняется в неуплате налогов на 78,4 млн руб.
Директор предприятия общественного питания в Екатеринбурге подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 78,4 млн рублей.
Следствие считает, что в период с 2013 по 2016 годы глава предприятия уклонялась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость, зная, что организация находится на упрощенной системе налогообложения. Долг превысил сумму в 78,4 млн рублей.
Выездная налоговая проверка установила, что в третьем квартале 2013 года доходы организации превысили 60 млн рублей, и право на применение упрощенной системы налогообложения утратило свою силу.
Прокуратура изъяла финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, проведена судебно-бухгалтерская и налоговая экспертиза.
В суд направлено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, руководителю предприятия грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.