Женщина с подозрением на отравление алкоголем доставлена вертолетом в Екатеринбург
Сегодня, 08:05ОбществоФото: Национальная служба санитарной авиации
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2 марта вертолетом санавиации в Екатеринбург доставлена пенсионерка с подозрением на отравление суррогатным алкоголем.
Сюжеты: Екатеринбург
71-летняя женщина была госпитализирована в Областную клиническую больницу из Туринской Слободы.
У пенсионерки диагностированы острый отек легких, острый гломерулонефрит, острая почечная недостаточность и сморщивание правой почки, сообщает Национальная служба санитарной авиации.
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