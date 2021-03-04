В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление до нуля градусов

На большей части Среднего Урала ночь на 5 марта будет комфортно, до -8…-13 ºС. На севере области ещё будут держаться холода — до -20…-25 ºС. Днем потеплеет до 0…-5 ºС. Но несмотря на приход весны, синоптики прогнозируют метели, снег и порывистый ветер до 15 м/с.