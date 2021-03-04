В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление до нуля градусов

В ближайшие три дня столбик термометра поднимется до нуля градусов.
По сообщению Уральского гидрометцентра, уже сегодня днём температура воздуха составит -1…-6 ºС. Может пройти небольшой снег и западный ветер 5-10 м/с.
На большей части Среднего Урала ночь на 5 марта будет комфортно, до -8…-13 ºС. На севере области ещё будут держаться холода — до -20…-25 ºС. Днем потеплеет до 0…-5 ºС. Но несмотря на приход весны, синоптики прогнозируют метели, снег и порывистый ветер до 15 м/с.
6 марта выпадет немного снега. Температура воздуха ночью составит -11…-16 °С, в северной части Урала до -23 °С ночью, в дневное время — -5…-10 °С. Западный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Екатеринбург весна обоснуется уже в ближайшие дни. Температура составит -2…-4 °С, 0…-2 °С и -6…-8 °С соответственно.