В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление до нуля градусов

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление до нуля градусов

Сегодня, 11:09ОбществоФото: pixabay.com
Синоптики спрогнозировали потепление до нуля градусов в Свердловской области к концу рабочей недели.

В ближайшие три дня столбик термометра поднимется до нуля градусов.

По сообщению Уральского гидрометцентра, уже сегодня днём температура воздуха составит -1…-6 ºС. Может пройти небольшой снег и западный ветер 5-10 м/с.

На большей части Среднего Урала ночь на 5 марта будет комфортно, до -8…-13 ºС. На севере области ещё будут держаться холода — до -20…-25 ºС. Днем потеплеет до 0…-5 ºС. Но несмотря на приход весны, синоптики прогнозируют метели, снег и порывистый ветер до 15 м/с.

6 марта выпадет немного снега. Температура воздуха ночью составит -11…-16 °С, в северной части Урала до -23 °С ночью, в дневное время — -5…-10 °С. Западный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбург весна обоснуется уже в ближайшие дни. Температура составит -2…-4 °С, 0…-2 °С и -6…-8 °С соответственно.

Сюжеты:
Экология
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