Пенсионер взыскал со свердловчанки 123 тысячи за наезд на автомобиле
Пенсионер из Богдановича отсудил у женщины 123 тысячи рублей компенсации за наезд на автомобиле, сообщает Свердловский областной суд.
ДТП произошло в Богдановиче в 2017 году. 77-летний местный житель двигался на велосипеде. При переезде перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной полосе, женщина на «Фольксваген Поло» не уступила дорогу велосипедисту. В ходе столкновения мужчина получил перелом поясничного позвонка. После травмы пенсионер долгое время провел в больнице, но полностью так и не смог восстановиться. Мужчина вынужден носить корсет, не может длительное время заниматься физическим трудом, лишился возможности работать на приусадебном участке.
Потерпевший обратился в Богдановичский суд с требованием взыскать с автомобилистки 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, три тысячи рублей - за услуги представителя и 300 рублей госпошлины.
Суд исковые требования удовлетворил частично и постановил в пользу пенсионера взыскать 120 тысяч рублей компенсации морального вреда и 3,3 тысячи рублей судебных издержек.
Ответчица не согласилась с решением суда и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений.