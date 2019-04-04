Пенсионер взыскал со свердловчанки 123 тысячи за наезд на автомобиле

ДТП произошло в Богдановиче в 2017 году. 77-летний местный житель двигался на велосипеде. При переезде перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной полосе, женщина на «Фольксваген Поло» не уступила дорогу велосипедисту. В ходе столкновения мужчина получил перелом поясничного позвонка. После травмы пенсионер долгое время провел в больнице, но полностью так и не смог восстановиться. Мужчина вынужден носить корсет, не может длительное время заниматься физическим трудом, лишился возможности работать на приусадебном участке.