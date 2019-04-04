Свердловчанин задолжал 45 тысяч рублей по 66 штрафам ГИБДД

33-летний житель Свердловской области не спешил оплачивать задолженность по 66 штрафам ГИБДД. Тогда судебные приставы по городу Каменску-Уральскому, после неоднократного уведомления должника, вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств свердловчанина. В частности, запрет был наложен на ВАЗ-21123 и две машины марки ВАЗ-21063.