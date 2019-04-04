Свердловчанин задолжал 45 тысяч рублей по 66 штрафам ГИБДД
Сегодня, 09:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы взыскали с мужчины 45 тысяч рублей долга по 66 штрафам ГИБДД, сообщает УФССП по Свердловской области.
33-летний житель Свердловской области не спешил оплачивать задолженность по 66 штрафам ГИБДД. Тогда судебные приставы по городу Каменску-Уральскому, после неоднократного уведомления должника, вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств свердловчанина. В частности, запрет был наложен на ВАЗ-21123 и две машины марки ВАЗ-21063.
После этого должник выплатил сумму в полном объеме.
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