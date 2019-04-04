Тагильчан приглашают зарегистрироваться для участия в Тотальном диктанте

13 апреля в 13:00 в Нижнем Тагиле откроются 10 площадок для написания Тотального диктанта. Мероприятие будет проходить на базе НТГСПИ, педагогического колледжа №1, машиностроительного техникума, Православной гимназии, Центра подготовки персонала НПК УВЗ, политехнической гимназии, Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых, Нижнетагильского «Общества «Знание», в школе №25 на Старателе и в школе №3 в Черноисточинске.