Тагильчан приглашают зарегистрироваться для участия в Тотальном диктанте
Сегодня, 13:09ОбществоФото: 1MediaInvest
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3 апреля на официальном сайте проекта открылась регистрация участников «Тотального диктанта – 2019».
Сюжеты: Нижний Тагил
13 апреля в 13:00 в Нижнем Тагиле откроются 10 площадок для написания Тотального диктанта. Мероприятие будет проходить на базе НТГСПИ, педагогического колледжа №1, машиностроительного техникума, Православной гимназии, Центра подготовки персонала НПК УВЗ, политехнической гимназии, Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых, Нижнетагильского «Общества «Знание», в школе №25 на Старателе и в школе №3 в Черноисточинске.
Предварительная регистрация обязательна, так как количество мест для участников ограничено.
Также проверить свои знания русского языка смогут жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста, Верхотурья, Новой Ляли, Лесного, Алапаевска, Новоуральска, Богдановича и села Курьи.
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