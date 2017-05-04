Полиция Нижнего Тагила отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения на заправке молодого человека из Новоуральска (ФОТО)

Напомним, в середине марта в Нижнем Тагиле пропал молодой мужчина из Новоуральска – Николай Пугачёв. Около недели о его месте нахождения родным и близким было ничего не известно, пока, благодаря вниманию СМИ к ситуации, его не нашли в одной из больниц.

После выписки и возвращения к семье Николай встретился с журналистами TagilCity.ru и рассказал, что он был избит на заправке на Черноисточинском шоссе, а затем госпитализирован в больницу из-за подозрения в солевой наркомании.

По рекомендации журналистов, Николай обратился в полицию Нижнего Тагила и рассказал стражам порядка о произошедшем с ним инциденте.

В ночное время он [Николай – прим. ред.] явился на автозаправку «Лукойл», которая располагается на Черноисточинском шоссе‚ он задавал различные вопросы водителям, которые приезжали на заправку. Спустя некоторое время он решил уехать на попутном автомобиле в центр города. Он подошел к неизвестному водителю внедорожника, и сказал ему: «Эй, ты вставил свой заправочный шланг в эту машину и накачиваешь её!». После чего водитель подошел к [Николаю] и нанес ему около шести ударов ногами и руками; Вскоре приехали сотрудники охраны, которые осмотрели личные вещи и документы [Николая]. Сотрудники охраны вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу из объяснений Николая Пугачёва, записанных полицией.

Стражи порядка опросили также охранника АЗС - Максимова, дежурившего на заправке в тот день, когда Николай попал на её территории в ситуацию, после которой оказался в больнице.

По словам опрошенного охранника, Николай находился в неадекватном состоянии, у него была нарушенная координация движений и беглый взгляд. После того как Николай попробовал вести несуразный разговор, охранник Максимов потребовал от него покинуть территорию заправки. Тот ушёл, но ненадолго:

Спустя короткое время неизвестный мужчина [Николай – прим. ред.] вновь появился на территории заправки. В это время на заправку приехал клиент, чтобы заправить автомобиль, Неизвестный мужчина подошёл к клиенту и стал с ним разговаривать. Максимов в это время находился в помещении магазина АЗС. Затем мужчина побежал [от клиента заправки] в сторону, но клиент догнал его и нанёс удар ногой в область таза мужчины. Мужчина споткнулся и упал на землю говорится в объяснениях охранника заправки Максимова полицейским.

По словам Николая, ударом «ногой в область таза» нападавший не ограничился.

Кроме удара «ногой в область таза» этот неизвестный сначала успел ударить мне в солнечное сплетение, от этого удара я до сих пор с болью кашляю. А потом, уже упавшего, он добивал меня ногами рассказал Николай журналистам TagilCity.ru.

После этого, согласно данным полиции, на АЗС приехали сотрудники ЧОП, чтобы заправить автомобиль. Узнав о ситуации, они вызвали для Николая скорую помощь.

Странная история с этим расследованием. Неизвестный, который нанёс мне побои, остался неизвестным, несмотря на то, что территория двух заправок буквально утыкана камерами. ЧОПовцы, которые обыскивали мои вещи по подозрению в наркомании, сковали меня наручниками, не давали избитому человеку даже стакана воды, оказывается, просто приехали заправляться. И вот так они оказывали мне помощь до приезда скорой. Что это была за охранная компания – тоже неизвестно. Полицией всё подведено к тому, что я сам виноват, сам молодец. Если мне что-то не нравится – посылают в вышестоящие инстанции. Куда идти – я пока не знаю поделился Николай с журналистами TagilCity.ru.

Возбудить уголовное дело по факту причинения Николаю на заправке умышленного лёгкого вреда здоровью в полиции отказались со следующей формулировкой:

Установить личность неизвестного мужчины не представилось возможным. Таким образом, в данном конкретном случае в действиях неизвестного отсутствует событие преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ, т.к. умысел неизвестно не установлен ответ отделения полиции №16 Николаю Пугачёву.

С таким решением полиции Николай не согласился. По его мнению, полиция не приложила достаточных усилий для установления личности нападавшего.

«Отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления». Но как это за отсутствием события, если событие было? «Установить личность не представляется возможным, таким образом, в данных конкретных действиях неизвестного [клиента заправки] отсутствует событие преступления». Получается, что событие преступления отсутствует, потому что неизвестный остался неизвестным? -- прокомментировал Николай решение полиции для журналистов TagilCity.ru.

Из постановления полиции.

В полиции журналистам TagilCity.ru рассказали, что материалы отправлены на дополнительную проверку.

Материалы по этому инциденту направлены на дополнительную проверку. Запрошены также документы из больницы, где пребывал молодой человек после госпитализации. Не исключено, что его диагноз налагает определённые искажения на события дня, когда он был госпитализирован. Отметим, что нам практически ежедневно звонят подобные граждане. Кто-то жалуется, что их, якобы, травят, кого-то облучают, а кого-то, вот, забрали ни за что ни про что в больницу после приставаний к гражданам и очень странных шуток про накачивание автомобиля шлангом отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила во время разговора с журналистом TagilCity.ru.