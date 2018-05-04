«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировок

В столице Урала по заявлению от покупателя была проведена проверка Роспотребнадзора в магазине сети «Монетка», располагающемся по адресу улица Машиностроителей, 75.

В ходе проверочных мероприятий в магазине были обнаружены товары без маркировки и необходимой информации для покупателя, в частности сапоги и детская игрушка.