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«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировок

4 мая, 13:25Общество
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