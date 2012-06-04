Евгений Куйвашев дал устное заверение в том, что разработок на Юрьев Камне не будет (ФОТО митинга)

По оценкам одного из организаторов и активистов движения Владимира Седышева, митинг в Черноисточинске стал более массовым и насчитывал порядка тысячи человек.

Нам удалось собрать много людей, представителей разных СМИ и даже организовать съемки с вертолета. Итог мероприятия – устное заверение губернатора в том, что разработок не будет. Правда, он обещал разобраться в ситуации до осени, а нас интересуют более короткие сроки. По нашим требованиям, проблема должна быть решена до 28 июня рассказывает Владимир Игоревич.

Это и другие требования митингующие занесли в резолюцию, направленную губернатору, в прокуратуру и другие ведомства. Так, жители Черноисточинска и другие неравнодушные тагильчане требуют, чтобы как можно быстрее было отменено постановление бывшего председателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина, в котором земли переводятся из лесо-парковой территории в разряд эксплуатируемых. Кроме этого, митингующие просят присвоить Юрьев Камню статус памятника природы, что позволит защитить территорию от дальнейших подобных посягательств. И третьим требованием демонстрантов стала отмена лицензии на разработку Черноисточинских лесов у компании «Юрьев Камень».

Теперь мы ждем общественных слушаний, которые в течение месяца должен назначить председатель Пригородной думы Александр Семячков. С этим тоже произошла заминка: депутат Морозов передал наше прошение в Пригородную думу, но оно затерялось. Теперь я сам отправился туда и подал заявку на участие в слушаниях добавляет Владимир Седышев.

Организаторы митинга говорят, что, позволив разрабатывать эту территорию, политики оставят горожан не только без чистого воздуха, которого в Нижнем Тагиле и так нет. Они, к тому же, оставят город без чистой воды.