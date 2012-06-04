Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Евгений Куйвашев дал устное заверение в том, что разработок на Юрьев Камне не будет (ФОТО митинга)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Евгений Куйвашев дал устное заверение в том, что разработок на Юрьев Камне не будет (ФОТО митинга)

4 июня 2012, 18:00ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?