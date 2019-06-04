Более двух тысяч свердловчан будут расселены из аварийного жилья до 2020 года

В 2019-2020 годах будет реализовываться первый этап нацпроекта. Общая площадь расселяемого жилья составит 34,3 тысячи квадратных метра. Из аварийного жилья смогут переехать более двух тысяч жителей области. Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 95,4 млн рублей, из муниципальных бюджетов – 15 млн рублей.

Проект будет реализовываться в 21 муниципалитете, в том числе в Нижнем Тагиле.