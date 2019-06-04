Более двух тысяч свердловчан будут расселены из аварийного жилья до 2020 года
Сегодня, 18:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области в 21 муниципалитете более двух тысяч человек будут переселены из аварийного жилья, сообщает департамент информолитики региона.
В 2019-2020 годах будет реализовываться первый этап нацпроекта. Общая площадь расселяемого жилья составит 34,3 тысячи квадратных метра. Из аварийного жилья смогут переехать более двух тысяч жителей области. Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 95,4 млн рублей, из муниципальных бюджетов – 15 млн рублей.
Проект будет реализовываться в 21 муниципалитете, в том числе в Нижнем Тагиле.
В прошлом году из аварийного жилья переселили более тысячи свердловчан. Проект будет реализовываться на протяжении шести лет, планируется, что он позволит расселить почти 350 тысяч квадратных метров ветхого жилья.
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