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#домахорошо
Нижний Тагил получит 100 млн рублей для переселения семей из ветхого жилья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил получит 100 млн рублей для переселения семей из ветхого жилья

Сегодня, 08:00Общество
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