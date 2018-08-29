Нижний Тагил получит 100 млн рублей для переселения семей из ветхого жилья

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Из бюджета Свердловской области выделены 700 млн рублей, которые будут направлены в 19 муниципалитетов для переселения горожан из ветхого жилья. Нижний Тагил получит 100 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Большая часть выделенных средств будет направлена в Алапаевский муниципальный округ. На 117 млн бюджетных денег в Верхней Синячихе будет построен 81-квартирный дом.
Екатеринбург также, как и Нижний Тагил получит 100 млн рублей. 50 млн отправятся в Волчанск, 17 млн рублей получит Асбест. Оставшиеся средства будут распределены между Первоуральском, Полевским, Каменском-Уральским, Ревдой, Серовом и Сысертью.
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Фото: «Областная Газета»
На данный момент финансирование переселения из ветхого жилья ведется за счет муниципального и регионального бюджетов, сообщает «Областная газета». С 1 января 2019 года программа получит средства из бюджета Российской Федерации.
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