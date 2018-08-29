Нижний Тагил получит 100 млн рублей для переселения семей из ветхого жилья

Большая часть выделенных средств будет направлена в Алапаевский муниципальный округ. На 117 млн бюджетных денег в Верхней Синячихе будет построен 81-квартирный дом.

Екатеринбург также, как и Нижний Тагил получит 100 млн рублей. 50 млн отправятся в Волчанск, 17 млн рублей получит Асбест. Оставшиеся средства будут распределены между Первоуральском, Полевским, Каменском-Уральским, Ревдой, Серовом и Сысертью.

Фото: «Областная Газета»