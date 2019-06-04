В Нижнем Тагиле на свободу вышел экс-замначальника столичного СК

Никандрова у колонии ожидали журналисты, однако освободившийся экс-силовик не стал давать комментариев. Он сел в машину, ждавшую его у проходной, и уехал.

Никандрова задержали в 2016 году, оденовременно прошли задержания еще нескольких высокопоставленных силовиков. По версии следствия, они получили взятку за способствование в освобождении Андрея Койчукова (Итальянца), приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), путем смягчения им наказания.