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#домахорошо
В Нижнем Тагиле на свободу вышел экс-замначальника столичного СК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле на свободу вышел экс-замначальника столичного СК

Сегодня, 13:30ОбществоФото: скриншот видео, опубликованного в телеграмм-канале Baza
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