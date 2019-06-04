В Нижнем Тагиле на свободу вышел экс-замначальника столичного СК
Сегодня, 13:30ОбществоФото: скриншот видео, опубликованного в телеграмм-канале Baza
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Бывший первый замначальника столичного главка Следственного комитета России экс-генерал Денис Никандров, осужденный по делу о взятке за освобождение соратника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), 4 июня вышел на свободу из ИК 13 Нижнего Тагила, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Никандрова у колонии ожидали журналисты, однако освободившийся экс-силовик не стал давать комментариев. Он сел в машину, ждавшую его у проходной, и уехал.
Никандрова задержали в 2016 году, оденовременно прошли задержания еще нескольких высокопоставленных силовиков. По версии следствия, они получили взятку за способствование в освобождении Андрея Койчукова (Итальянца), приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), путем смягчения им наказания.
В 2018 году Никандрова осудили и приговорили к пяти годам и шести месяцем колонии, в счет отбытия наказания зачлось время, проведенное в СИЗО. 11 мая этого года Никандров обратился в суд с просьбой об УДО. 24 мая ходатайство удовлетворили.
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