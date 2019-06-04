В Свердловской области будут судить торговца сигаретами без акцизных марок
Сегодня, 09:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконное хранение и сбыт немаркированной табачной продукции на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, обвиняемый приобрел у неустановленного лица табачную продукцию в количестве 75,1 тысячи пачек сигарет и намеревался реализовать ее. Товар мужчина хранил в квартире, гараже и подсобном помещении в Белоярском районе. В октябре 2018 года и в феврале 2019 года табачная продукция, не имеющая акцизных марок, была изъята. Уголовное дело направлено в Белоярский суд. Расследование находилось на особом контроле прокуратуры.
23 мая этого года в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в незаконном приобретении, перевозке и реализации немаркированных сигарет на общую сумму более 8,5 миллиона рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей