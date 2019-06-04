В Свердловской области будут судить торговца сигаретами без акцизных марок

По версии следствия, обвиняемый приобрел у неустановленного лица табачную продукцию в количестве 75,1 тысячи пачек сигарет и намеревался реализовать ее. Товар мужчина хранил в квартире, гараже и подсобном помещении в Белоярском районе. В октябре 2018 года и в феврале 2019 года табачная продукция, не имеющая акцизных марок, была изъята. Уголовное дело направлено в Белоярский суд. Расследование находилось на особом контроле прокуратуры.