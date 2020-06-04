Свердловские бизнесмены пожаловались на требования Роспотребнадзора в период пандемии

Лидер «Опоры России» Илья Тыщенко на встрече заявил о том, что открытие магазинов, торгующих промышленными товарами, не будет способствовать распространению коронавируса. Также Тыщенко сказал, что торговые центры также могли бы возобновить работу. По его мнению, толп покупателей не будет.

Еще одним вопросом для обсуждения послужило требование Роспотребнадзора к санитарной обработке помещений. На федеральном уровне была принята рекомендация об одной бактерицидной лампе на 30 квадратных метров. Но свердловское управление Роспотребнадзора сделало эту рекомендацию обязательным требованием. Предприниматели возмутились, что на эти цели тратится десятки тысяч рублей.

Кроме того, предприниматели предложили последовать примеру Кемеровской области, где ограничительные меры начали снимать помуниципально.

Руководство Роспотребнадзора заявило, что рассмотрит предложенные предложения. По словам лидера «Деловой России» Леонида Гункевича, если реальных действий в ответ на жалобы бизнеса со стороны управления РПН не последует, бизнесмены обратятся к главе федерального ведомства Анне Поповой.