Куйвашев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии

Сел между двумя заместителями в черных масках, загадал желание, чтобы коронавирус закончился. Если серьезно, встретился с предпринимателями, обсуждали постепенное снятие ограничительных мер. Надеюсь, скоро мы сможем себе это позволить, и важно, чтобы все были готовы к работе в новых условиях с соблюдением санитарных правил, написал губернатор.

Он отметил, что обсуждались и дополнительные меры поддержки. Так, было предложено освободить торговые центры от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей до конца месяца.

Куйвашев поручил просчитать все возможности к 9 июня, когда состоится следующая встреча.

Он рассказал, что Свердловский фонд поддержки предпринимательства работает над новым видом поддержки для ИП.

Думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ «Новый старт» размером до 500 тысяч рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим, поделился Куйвашев.