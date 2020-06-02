Куйвашев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии
Сегодня, 2 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с предпринимателями. На нем обсуждалось постепенное снятие ограничительных мер в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Сел между двумя заместителями в черных масках, загадал желание, чтобы коронавирус закончился. Если серьезно, встретился с предпринимателями, обсуждали постепенное снятие ограничительных мер. Надеюсь, скоро мы сможем себе это позволить, и важно, чтобы все были готовы к работе в новых условиях с соблюдением санитарных правил, написал губернатор.
Он отметил, что обсуждались и дополнительные меры поддержки. Так, было предложено освободить торговые центры от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей до конца месяца.
Куйвашев поручил просчитать все возможности к 9 июня, когда состоится следующая встреча.
Он рассказал, что Свердловский фонд поддержки предпринимательства работает над новым видом поддержки для ИП.
Думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ «Новый старт» размером до 500 тысяч рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим, поделился Куйвашев.
Также в регионе уже действуют некоторые меры. К примеру, двукратное снижение ставки страховых взносов, реструктуризация полученных кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ и другие. Приняты в области законы, устанавливающие пониженную ставку в 1,1% по налогу на имущество для организаций и 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных сфер экономики. Еще перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для некоторых видов деятельности.