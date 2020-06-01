«Я посоветовался»: Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области
1 июня, 18:12ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвышева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что на данный момент регион не укладывается в коэффициенты для снятия ограничений. Каждый день наблюдается прирост больше 200 случаев.
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Фото: Instagram Евгения Куйвышева
Губернатор написал, что вероятность снятия ограничительных мер имеется, но при условии, что в течение трех дней количество зараженных за сутки будет снижаться.
Самыми первыми планируется открыть большие магазины до 400 квадратных метров с отдельным входом, при условии, что они будут соблюдать правила безопасности в условиях пандемии.
Губернатор добавил, что он хотел бы открыть больше организаций, но безопасность граждан важнее.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области было подтверждено 283 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев превысило 5,7 тысяч человек.
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