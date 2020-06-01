«Я посоветовался»: Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области

Он отметил, что на данный момент регион не укладывается в коэффициенты для снятия ограничений. Каждый день наблюдается прирост больше 200 случаев.

Фото: Instagram Евгения Куйвышева

Губернатор написал, что вероятность снятия ограничительных мер имеется, но при условии, что в течение трех дней количество зараженных за сутки будет снижаться.

Самыми первыми планируется открыть большие магазины до 400 квадратных метров с отдельным входом, при условии, что они будут соблюдать правила безопасности в условиях пандемии.

Губернатор добавил, что он хотел бы открыть больше организаций, но безопасность граждан важнее.