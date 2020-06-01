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#300лет
«Я посоветовался»: Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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«Я посоветовался»: Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области

1 июня, 18:12ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвышева
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