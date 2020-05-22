«Сидите дома и помрите». Почему пенсионеры Нижнего Тагила нарушают режим самоизоляции

Дома сидеть — невозможно

Наверное, единственная отдушина у пенсионеров в коронавирус — это возможность уехать в сады и на дачи, чтобы, действительно, освободиться от «заточения» в квартире. Тагильчанка Лидия поделилась, что первый месяц самоизоляции «сходила с ума в четырёх стенах», постоянно чувствовала угнетение, потерю аппетита и настроения.

Человека посадили, как будто унизили. Сказали сидеть, и ты сидишь. Когда это уже всё кончится? Чувствую, как в клетку посадили. А в огороде-то, хоть копошишься, дети продукты пакетами привозят. Если бы не сад, я бы вообще с ума сошла, рассказала Лидия.

Тяжело переживает пандемию и другая пенсионерка Наталья, которая просто не смогла бросить сад. Кроме того, женщину беспокоит, что в такой тяжелый период времени неоткуда ждать помощи. Пенсия у женщины — чуть более 10 тысяч рублей, а овощи с огорода позволят не голодать зимой.

Куйвашев за меня овощи посадить не приедет. Если сад брошу в этом году, то у меня все зарастет. Кто бы правда помог старикам. Сказали: «Сидите дома и помрите тихо дома, нет нам до вас дела», сказала Наталья.

Некому помочь?

На самоизоляции пенсионерам свою помощь предлагают волонтёры — купить продукты, оплатить счета или набрать воды. Активист и руководитель Молодёжной Гвардии Единой России в Нижнем Тагиле Дмитрий Арды считает, что большинство людей всё-таки соблюдают указы, а те, кто не делает этого, не знает о волонтёрах.

Наши активисты регулярно обзванивают таких людей. А в целом по городу, я думаю, люди уже устали сидеть дома, но делать это всё равно нужно, потому что вирус никуда не исчез, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Арды.

В настоящий момент волонтеры могут по просьбе пенсионеров сходить в магазин, купить продукты, за средства самих пенсионеров. Однако пожилые люди отмечают, что они ждут не такую помощь, да и не от волонтеров, а — от государства. При этом, воспитание пожилых людей не позволяет им просить помощи самим.

Пенсионерка Светлана в курсе о волонтёрах, но не прибегает к их помощи, так как «есть люди, которым помощь активистов нужна куда больше», а купить продукты она и сама может. Кроме того, как отмечает женщина, «сидеть в четырёх стенах 24 часа в сутки» просто надоело — требуется свежий воздух и постоянное движение.

Сейчас остаётся только сходить до ближайшего магазина, когда нет скопления людей, да съездить в сад, поделилась Светлана.

В настоящий момент правительством России выделены средства на «коронавирусные» выплаты семьям с детьми, введен ряд послаблений бизнесу. О таких выплатах пенсионерам — не сообщалось. Подобные решения могут быть приняты на уровне регионов. Например, в Тюменской области пенсионерам положена разовая выплата в размере двух тысяч рублей, которую произведут в беззаявительном порядке в виде доплаты к пенсии. В ХМАО и ЮГРЕ пенсионерам доплатят три тысячи рублей. Пенсионерам на Камчатке — четыре тысячи рублей. В Свердловской области такие выплаты не предусмотрены.

Вы все врете!

87-летняя Александра Петровна соблюдает режим самоизоляции неукоснительно, единственное, что позволяет себе — это выйти в магазин, который находится в доме, а то, что не смогла купить там — привозят дети.

Я всё прекрасно знаю про коронавирус, в новостях постоянно про него говорят, сообщила Александра Петровна.

А кто-то из пенсионеров не верит в новое заболевание. Пожилая тагильчанка Татьяна считает, что коронавирус — обычная пневмония, от которой и «раньше умирали», а вся шумиха вокруг пандемии — «нагнетание государства».

Это все государство нагнетает, рассадили нас по клеткам, а пенсионеров вообще списали в утиль. По телевизору говорят, нам еще год в изоляции сидеть. А коронавирус-то где? Кто хоть одного больного видел? Покажите мне его, заявила Татьяна.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал, что режим самоизоляции нарушают не только пенсионеры, но и молодые люди. Особенно, отмечает депутат, его возмущают массовые «посиделки».

Глядя во двор, я наблюдал такую картину неоднократно: и молодые люди, и пожилые люди, которые наиболее подвержены коронавирусу, полный корт народа, играют в футбол, все вокруг сидят. Создаётся впечатление: «Почему им можно, а мне нельзя». К сожалению, есть такие поступки, и они не очень хорошо отражаются на эпидемиологической обстановке у нас в Тагиле и Свердловской области, поделился политик.

Тем не менее, в данный период до сих пор сохраняется вероятность заражения коронавирусной инфекцией, особенно это касается людей старшего возраста, у которых заболевание протекает в более тяжёлой форме или приводит к летальному исходу. Медики советуют позаботиться о своих близких.

Среди граждан, хотелось бы выделить особую группу риска, людей старшего возраста — это наши мамы, папы, бабушки и дедушки. В случае заражения инфекцией людей пожилого возраста, в большинстве случаев, приводит к осложнениям и даже летальному исходу. И это, прежде всего, связано с уже имеющимися хроническими заболеваниями, такими как: сахарный диабет, инфаркты, инсульты, болезни сердца и легких, бронхит, астма и т. д., сообщили в пресс-службе ЦГБ № 1.

Врачи советуют не покидать дом без лишней необходимости, свести социальные контакты к минимуму, а при выезде на дачу, соблюдать все меры предосторожности.