В Нижнем Тагиле нашли пропавшую в серой куртке и черных кедах 17-летнюю девушку

Накануне, 3 июня, около полуночи сотрудники ППС во время патрулирования улиц заметили у дома на улице Октябрьской революции девушку, похожую по приметам на пропавшую Жанну Орлову. Девушка была доставлена в отдел полиции № 20.

В беседе с сотрудниками полиции девушка призналась, что поссорилась с родителями из-за своего молодого человека, и ей запретили выходить из дома. Поэтому она решила уйти ночью, оставив записку родителям. Молодой человек отвез ее к их общему приятелю, где она провела все это время, пока не вышла на улицу вечером.

Девушка была поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел, а родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних).