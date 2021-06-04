270 тысяч рублей за переплату по туру взыскала с турагента жительница Екатеринбурга

270 тысяч рублей за переплату по туру взыскала с турагента жительница Екатеринбурга
270 тысяч рублей за переплату по туру взыскала с турагента жительница Екатеринбурга
Сегодня, 14:28ОбществоФото: pixabay.com
Жительница Екатеринбурга смогла вернуть деньги, переплаченные турагентству за путешествие во Вьетнам. Она дважды заплатила за перелет туда и обратно, оформление визы и несколько дней проживания в отеле.

После семейного путешествия во Вьетнам летом 2019 года жительница Екатеринбурга смогла через суд взыскать переплату по туру, который она забронировала у ООО «Туристическое агентство «Счастливый тур». В общей сложности путевки обошлись женщине в 580 тысяч рублей.

Турагент обещал разобраться с дважды оплаченными днями проживания и вернуть денежные средства. По возвращении домой женщина обратилась к турагенту с требованием вернуть излишне уплаченные деньги. Ей было возвращено туроператором ООО «Регион Туризм» 55 526 рублей без объяснения — что входит в данную сумму, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После того, как женщина попросила представить ей полную калькуляцию тура, оказалось, что она дважды оплатила перелет из Екатеринбурга в Нячанг и обратно, а также за двое суток проживания в отеле, трансфер и оформление визы. Переплата составила 148 тысяч рублей.

Екатеринбурженка обратилась в суд с иском к турагентству о взыскании денежных средств по договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Однако ей было отказано в удовлетворении исковых требований. Тогда женщина подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В итоге суд высшей инстанции отменил решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга и принял по делу новое решение, частично удовлетворив требования. С ООО «Туристическое агентство «Счастливый тур» было взыскано по 89 тысяч рублей за неоказнные услуги и неустойку, 2 тысячи рублей компенсация морального вреда, а также штраф — 90 тысяч рублей.

Напомним, в середине апреля житель Новоуральска отсудил у турфирмы 230 тысяч за несостоявшийся отдых. Турагент не перевел деньги туроператору, из-за чего семья не смогла улететь в Турцию.

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