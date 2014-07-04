Госдума рассмотрит поправки о размещении казино в сочинских олимпийских объектах
Депутаты Госдумы 4 июля рассмотрят законопроект о создании игорной зоны в Крыму и поправки, разрешающие размещение в сочинских олимпийских объектах объекты игорного бизнеса, сообщает «Интерфакс».
Сегодня эти поправки поддержал Комитет Госдумы по экономической политике.
В них говорится, что организаторами азартных игр могут выступать юридические лица, которые будут осуществлять эту деятельность в игорной зоне, созданной в границах олимпийских объектов, строительство которых велось не за счет бюджетных ассигнований.
11 июня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что правительству и губернатору Краснодарского края поручили проработать вопрос размещения игорной зоны на территории Сочи.
10 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании игорной зоны в Крыму. Это рассматривается как один из способов поддержать экономику полуострова.
По нынешним нормам проведение азартных игр запрещено на всей территории России, кроме особых игорных зон в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также Калининградской области.