Госдума рассмотрит поправки о размещении казино в сочинских олимпийских объектах

Сегодня эти поправки поддержал Комитет Госдумы по экономической политике.

В них говорится, что организаторами азартных игр могут выступать юридические лица, которые будут осуществлять эту деятельность в игорной зоне, созданной в границах олимпийских объектов, строительство которых велось не за счет бюджетных ассигнований.

11 июня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что правительству и губернатору Краснодарского края поручили проработать вопрос размещения игорной зоны на территории Сочи.

10 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании игорной зоны в Крыму. Это рассматривается как один из способов поддержать экономику полуострова.