Находящийся под следствием главный кинолог Свердловской области ушел на пенсию
Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководитель кинологической службы областного главка МВД Олег Ваничкин ушел на пенсию, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что Ваничкин ушел на пенсию, и теперь его положение может осложниться. Он все еще находится под следствием, однако более не будет иметь возможности использовать свое служебное положение. Также, по словам инсайдера, Ваничкина могло попросить уйти руководство, чтобы минимизировать репутационные потери главка.
Напомним, глава кинологической службы стал фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он подозревается в хищениях на несколько миллионов рублей при осуществлении закупок.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей