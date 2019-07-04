Находящийся под следствием главный кинолог Свердловской области ушел на пенсию

Источник сообщил, что Ваничкин ушел на пенсию, и теперь его положение может осложниться. Он все еще находится под следствием, однако более не будет иметь возможности использовать свое служебное положение. Также, по словам инсайдера, Ваничкина могло попросить уйти руководство, чтобы минимизировать репутационные потери главка.