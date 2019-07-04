Уральские СМИ получили фейковые аудиозаписи с агитацией против строительства храма

На записи женщина, голос которой очень похож на голос вице-мэра, дает поручение некоему мужчине создать петицию с требованием к епархии прекратить строить храмы в Екатеринбурге вплоть до следующего юбилея города.

Там надо хитро так сформулировать, что глава и губернатор обещали построить новый парк, требуем закрепления документального и обязательного строительства,говорится на записи.

Также аноним подчеркивает, что нужно добиться, чтобы мэрия и епархия подписали соглашение, что в столице Урала более храмы не будут строить до следующего юбилея.

Редакция Znak сообщает, что к ним запись пришла с украинского электронного адреса. В мэрии Екатеринбурга корреспондентам пояснили, что данная запись — часть акции, направленная на ослабление влияния администрации города. В частности, собеседник из мэрии отметил, что «кому-то не нравится, что планируется провести опрос» (речь идет об опросе касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины).