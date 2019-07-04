Владимир Путин наградил Алексея Кушнарева орденом почета
Сегодня, 12:40ОбществоФото: Официальный сайт ЕВРАЗ НТМК
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Президент России Владимир Путин наградил управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, депутата ЗакСо региона Алексея Кушнарева орденом почета, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Награда присвоена Кушнареву за большой вклад в развитие металлургии и многолетнюю добросовестную работу, гласит документ.
Кушнарев работает на НТМК с 2002 года. Начинал работать на комбинате главным прокатчиком и за три года поднялся по карьерной лестнице до должности управляющего директора. В 2016 году также занял пост управляющего директора КГОКа.
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