В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Сегодня, 15:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 4 августа в России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС, сообщает «Интерфакс».
Теперь региональные власти могут разрабатывать свои программы по страхованию жилья с учетом климатических и территориальных особенностей. При этом, страхование жилья не является обязательным, решение могут принимать сами собственники. Также закон не обязывает страховые компании принимать условия, предложенные региональными властями.
Стоимость страхового продукта составит примерно 300 рублей в год для владельцев недвижимости, страховые выплаты в случае ЧС составят от 300 до 500 тысяч рублей в случае полного разрушения жилья. Если убытки превысят данные суммы, то выплаты будут осуществляться из региональной казны.
Стоимость страховки планируют включать в квитанции за услуги ЖКХ.
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