В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Теперь региональные власти могут разрабатывать свои программы по страхованию жилья с учетом климатических и территориальных особенностей. При этом, страхование жилья не является обязательным, решение могут принимать сами собственники. Также закон не обязывает страховые компании принимать условия, предложенные региональными властями.