УИПК «21 век» работает и ведет прием абитуриентов в Нижнем Тагиле

Ранее была размещена информация о ликвидации Нижнетагильского филиала РАНХиГС. На фото здания была также вывеска института «21-й век». Это внесло неразбериху и вызвало беспокойство у обучающихся УИПК «21-й век» и абитуриентов.

Информация о ликвидации Нижнетагильского филиала РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России) сопровождалось фото здания вывеской института «21 век». Хотим успокоить всех, кто обучается или собирается начать обучение в Уральском институте подготовки кадров «21-й век». УИПК «21-й век» имеет бессрочную лицензию Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, сообщили в УИПК.

Уральский институт подготовки кадров «21-й век» успешно работает и ведет прием на образовательные программы.