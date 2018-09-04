УИПК «21 век» работает и ведет прием абитуриентов в Нижнем Тагиле

Уральский институт подготовки кадров «21 век» в Нижнем Тагиле работает и ведет прием на образовательные программы.
Ранее была размещена информация о ликвидации Нижнетагильского филиала РАНХиГС. На фото здания была также вывеска института «21-й век». Это внесло неразбериху и вызвало беспокойство у обучающихся УИПК «21-й век» и абитуриентов.
Информация о ликвидации Нижнетагильского филиала РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России) сопровождалось фото здания вывеской института «21 век». Хотим успокоить всех, кто обучается или собирается начать обучение в Уральском институте подготовки кадров «21-й век». УИПК «21-й век» имеет бессрочную лицензию Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, сообщили в УИПК.
Уральский институт подготовки кадров «21-й век» успешно работает и ведет прием на образовательные программы.
Более подробную информацию о программах и обучении можно получить на сайте uipk.ru. Телефон 8(3435)41-97-83