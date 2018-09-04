Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом

В планах замгенсека Организации Объединенных Наций встреча с членами движения клуба ЮНЕСКО, которая состоится 8 сентября. Помимо Элисон Смейл на встрече будут присутствовать гости из Москвы: директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов и председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов.