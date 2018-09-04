Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом

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С официальным визитом с 7 по 9 сентября столицу Свердловской области посетит заместитель Генерального секретаря ООН Элисон Смейл.
Сюжеты: Екатеринбург
В планах замгенсека Организации Объединенных Наций встреча с членами движения клуба ЮНЕСКО, которая состоится 8 сентября. Помимо Элисон Смейл на встрече будут присутствовать гости из Москвы: директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов и председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов.
От Свердловской области на мероприятии будут присутствовать представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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