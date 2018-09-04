Жилой дом в Ревде начал разваливаться через 3 года после постройки

Ревдинцы, проживающие в доме на улице Садовая, опасаются за собственную безопасность. Стены здания покрылись трещинами, с потолка начала отваливаться штукатурка. При этом дом был построен 3 года назад.

Жильцы обратились в местный следственный отдел СК России с просьбой проверить строение на предмет соответствия нормам безопасности. На данный момент проводится доследственная проверка для выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».