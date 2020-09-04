Екатеринбурженка рассказала о шантаже «Мистером Вселенная» интимными видео

Екатеринбурженка рассказала о шантаже «Мистером Вселенная» интимными видео

Сегодня, 22:37ОбществоPhoto: Екатерина Рыкова, Instagram
Жительница Екатеринбурга, обвинившая в попытке изнасилования трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко, прошла две медэкспертизы. Девушка хочет пройти полиграф, пишет Ура.ру.

По словам Екатерины Рыковой, она пришла на встречу с мужчиной, чтобы поговорить об эротических видео с ее участием, хранящихся у него в телефоне. Однако она продолжает настаивать, что встреча пошла не по плану.

У него остались в телефоне наши интимные видео, которыми он меня шантажируют. Есть свидетели, которые слышали, как я ему по телефону говорила, что встретимся для разговора, а не для секса. Я за правду. Меня пытались изнасиловать, поясняет девушка.

Также Рыкова рассказала, что прошла две экспертизы — у нее зафиксированы синяки.

Напомним, что Эдуарда Кривенко задержали в одном из отелей Екатеринбурга. Правоохранителей вызвала Екатерина, она обвинила бывшего возлюбленного в попытке изнасилования. Сам Кривенко отрицает свою вину, поясняя, что девушка просто пиарится за его счет.

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