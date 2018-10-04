Разработка проекта по ремонту спортивного ангара началась в ГГО

В Горноуральском городском округе началась разработка проекта по ремонту спортивного ангара, который был закрыт по предписанию контролирующих органов из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности.

В настоящее время проводится разработка проектно-сметной документации и будет определена сумма средств, необходимая на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности данного ангара,сообщили редакции в управлении образования администрации ГГО.

Финансирование ремонта будет производиться из средств бюджета ГГО с привлечением внебюджетных источников.