Разработка проекта по ремонту спортивного ангара началась в ГГО

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Разработка проекта по ремонту спортивного ангара ДЮСШ началась в Горноуральском городском округе.
Сюжеты: Пригород
В Горноуральском городском округе началась разработка проекта по ремонту спортивного ангара, который был закрыт по предписанию контролирующих органов из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности.
В настоящее время проводится разработка проектно-сметной документации и будет определена сумма средств, необходимая на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности данного ангара,сообщили редакции в управлении образования администрации ГГО.
Финансирование ремонта будет производиться из средств бюджета ГГО с привлечением внебюджетных источников.
В настоящий момент спортивные занятия ДЮСШ продолжаются. Ребята и их тренеры из ангара переехали в спортивный зал ДК, а также занимаются на искусственном футбольном поле школы №24.
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