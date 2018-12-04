Бизнесмен на ГАЗели пропал по дороге из Березовского в Екатеринбург

Бизнесмен из Березовского пропал по дороге в Екатеринбург. Он занимался перевозками и имел свой автопарк. Последний раз родные видели его уезжающим на ГАЗели. Позже этот автомобиль был найден на трассе Екатеринбург-Реж. Предположительно, машина была брошена на автодороге 2 декабря.

Руководители поискового отряда сообщают, что автомобиль был оставлен на трассе 2 декабря в период с 17 до 21 часа. Разыскиваются очевидцы, возможно, работники ближайших кафе или местные жители могли что-то видеть.

Друзья пропавшего сообщают, что он занимался перевозками и в день исчезновения он взял заказ и должен был отвезти пассажира на «Таганский ряд». Пока неизвестно, почему его машина оказалась на трассе в противоположном направлении, пишет Е1.