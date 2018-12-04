Два жителя Нижнего Тагила организовали похищение директора местной стоматологии
Мужчина и женщина из Нижнего Тагила признаны виновными в организации похищения владельца частного стоматологического кабинета. Бизнесмен поплатился свободой за то, что отказался платить преступной паре деньги за покровительство и защиту от криминала.
Согласно материалам дела, 37-летний мужчина и 31-летняя женщина из Нижнего Тагила организовали похищение владельца местного стоматологического кабинета. Неустановленные, пока что сообщники преступников, вывезли бизнесмена на территорию Среднеуральского городского округа и применили к нему физическое насилие.
Причиной похищения стало то, что ранее владелец кабинета отказался от покровительства мужчины и женщины при решении возможных проблем с криминалом, в народе именуемом «крышей». Ранее эти люди были признаны виновными в вымогательстве денежных средств у того же потерпевшего, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Суд признал подсудимых виновными и назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строго режима. Сообщница проведёт в колонии общего режима 5 лет и 6 месяцев.
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