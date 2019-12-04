Тагильчанка перечислила телефонным мошенникам 150 тысяч рублей
Очередной случай мошенничества с банковскими картами зафиксирован в Нижнем Тагиле. Жертвой злоумышленников стала жительница Тагилстроевского района, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
26 ноября жительнице Нижнего Тагила на телефон поступил звонок якобы от сотрудника банка. Мужчина представился Владимиром Сергеевичем. Он сообщил, что с карты тагильчанки была предпринята попытка снятия денег и теперь карта заблокирована. Звонивший попросил продиктовать ему номер карты, срок действия, а также трехзначный код на обороте карты. После этого, под предлогом поимки злоумышленника, мужчина убедил тагильчанку оформить кредит и перевести деньги на указанные счета. Якобы после всех процедур по вычислению мошенников, деньги будут возвращены.
О том, что стала жертвой мошенников, потерпевшая догадалась спустя неделю и обратилась в полицию. Сумма ущерба составили более 150 тысяч рублей.
Горожанам напоминают, что данные банковских карт не стоит сообщать посторонним лицам, даже действующими якобы от имени банка. При поступлении таких звонков стоит обратиться на горячую линию банка или в ближайший офис. При любых попытках узнать по телефону номер карты или иные данные — разговор с собеседником нужно немедленно прекратить.