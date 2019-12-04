Тагильчанка перечислила телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

26 ноября жительнице Нижнего Тагила на телефон поступил звонок якобы от сотрудника банка. Мужчина представился Владимиром Сергеевичем. Он сообщил, что с карты тагильчанки была предпринята попытка снятия денег и теперь карта заблокирована. Звонивший попросил продиктовать ему номер карты, срок действия, а также трехзначный код на обороте карты. После этого, под предлогом поимки злоумышленника, мужчина убедил тагильчанку оформить кредит и перевести деньги на указанные счета. Якобы после всех процедур по вычислению мошенников, деньги будут возвращены.