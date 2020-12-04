Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

Сегодня, 18:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жительница Пригородного района Нижнего Тагила перевела телефонным аферистам 350 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратилась 43-летняя жительница Пригородного района, которая оформила кредиты на 350 тысяч рублей и перевела деньги телефонным мошенникам.

Позвонившая «сотрудница банка» сообщила ей, что неизвестные перевели деньги, воспользовавшись ее лицевым счетом. Затем она соединила женщину с лже-специалистом финансового отдела. Он назвал свои полные данные и объяснил, что нужно сделать, чтобы исключить доступ третьих лиц к карте.

Вечером потерпевшей снова позвонили, на этот раз «сотрудник органов внутренних дел». Он пообещал подъехать, чтобы принять заявление и просил прислушаться к инструкциям сотрудника банка. В свою очередь лжесотрудник сообщил, что в личном кабинете нужно оформить заявку на кредит.

Несмотря на сомнения, пострадавшая сделала запрос и получила на счет 200 тысяч рублей. На следующий день, следуя инструкциям, она отправилась в банк, где оформила еще один кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевела деньги на номера сотовых телефонов.

После очередного звонка «помощника» из банка, женщина поняла, что ее обманули.

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле 60-летняя пенсионерка перевела телефонными мошенникам 450 тысяч рублей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
телефонные мошенникиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы