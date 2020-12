Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

Жительница Пригородного района Нижнего Тагила перевела телефонным аферистам 350 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратилась 43-летняя жительница Пригородного района, которая оформила кредиты на 350 тысяч рублей и перевела деньги телефонным мошенникам. Позвонившая «сотрудница банка» сообщила ей, что неизвестные перевели деньги, воспользовавшись ее лицевым счетом. Затем она соединила женщину с лже-специалистом финансового отдела. Он назвал свои полные данные и объяснил, что нужно сделать, чтобы исключить доступ третьих лиц к карте. Вечером потерпевшей снова позвонили, на этот раз «сотрудник органов внутренних дел». Он пообещал подъехать, чтобы принять заявление и просил прислушаться к инструкциям сотрудника банка. В свою очередь лжесотрудник сообщил, что в личном кабинете нужно оформить заявку на кредит. Несмотря на сомнения, пострадавшая сделала запрос и получила на счет 200 тысяч рублей. На следующий день, следуя инструкциям, она отправилась в банк, где оформила еще один кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевела деньги на номера сотовых телефонов. После очередного звонка «помощника» из банка, женщина поняла, что ее обманули. Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле 60-летняя пенсионерка перевела телефонными мошенникам 450 тысяч рублей. Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников

