Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников

Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников

Сегодня, 19:50ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 60-летняя пенсионерка была обманута телефонными мошенниками: она оформила на свое имя кредит, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне в отдел полиции № 17 обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что 18 ноября с ней связался незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, на имя пенсионерки пытаются оформить кредит, поэтому, чтобы не дать злоумышленникам совершить задуманное, необходимо снять с карты денежные средства. Следуя инструкциям, потерпевшая сняла 180 тысяч рублей, которых на счету ранее не было, и перевела их на выданный злоумышленниками номер телефона.

На следующий день ситуация повторилась, но пенсионерка перевела уже 110 тысяч рублей. После она, прислушиваясь к словам мошенников, оформила кредиты в двух банках, а деньги также перевела на указанные номера.

В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась свыше 450 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге со счетов местной жительницы украли четыре миллиона рублей. Мошенникам удалось убедить женщину предоставить доступ, поскольку они являются «банковскими сотрудниками». Злоумышленники общались с потерпевшей почти три недели.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
деньгипенсионеркамошенниктелефонный мошенникНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы