Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников

В Нижнем Тагиле 60-летняя пенсионерка была обманута телефонными мошенниками: она оформила на свое имя кредит, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне в отдел полиции № 17 обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что 18 ноября с ней связался незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, на имя пенсионерки пытаются оформить кредит, поэтому, чтобы не дать злоумышленникам совершить задуманное, необходимо снять с карты денежные средства. Следуя инструкциям, потерпевшая сняла 180 тысяч рублей, которых на счету ранее не было, и перевела их на выданный злоумышленниками номер телефона. На следующий день ситуация повторилась, но пенсионерка перевела уже 110 тысяч рублей. После она, прислушиваясь к словам мошенников, оформила кредиты в двух банках, а деньги также перевела на указанные номера. В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась свыше 450 тысяч рублей. Напомним, в Екатеринбурге со счетов местной жительницы украли четыре миллиона рублей. Мошенникам удалось убедить женщину предоставить доступ, поскольку они являются «банковскими сотрудниками». Злоумышленники общались с потерпевшей почти три недели.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter