Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников

Накануне в отдел полиции № 17 обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что 18 ноября с ней связался незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, на имя пенсионерки пытаются оформить кредит, поэтому, чтобы не дать злоумышленникам совершить задуманное, необходимо снять с карты денежные средства. Следуя инструкциям, потерпевшая сняла 180 тысяч рублей, которых на счету ранее не было, и перевела их на выданный злоумышленниками номер телефона.