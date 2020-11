За десять месяцев свердловчане перевели телефонным-мошенникам свыше 80 миллионов

С начала 2020 года в области зафиксировано более 1900 случаев, когда мошенники обманом крали деньги со счетов граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам руководителя отделения по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковника Ильи Батанова, за десять месяцев 2020 года было зарегистрировано около восьми тысяч случаев действий мошенников, что на две тысячи превышает цифры минувшего года. Как правило, обращения поступают от граждан Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменск-Уральского. Одним из самых используемых средств является кража денег с банковских карт. С начала 2020 года было зарегистрировано свыше 1900 подобных случаев. Это на 500 больше, чем в прошлый период. Общий ущерб от мошеннических действий составил более 80 миллионов рублей. Не поленитесь лишний раз повторить эти рекомендации своим пожилым родственникам. Незнание элементарных правил финансовой безопасности может привести к отрицательному балансу на собственном банковском счету,прокомментировал ситуацию глава регионального полицейского главка Валерий Горелых. Напомним, 15 ноября стало известно, что очередная пожилая жительница Екатеринбурга оказалась жертвой телефонных мошенников. На нее оформили кредит на 1,8 миллиона рублей. На Урале пенсионерка перевела 1,8 миллиона рублей на «семейный» счет

