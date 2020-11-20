За десять месяцев свердловчане перевели телефонным-мошенникам свыше 80 миллионов

Как правило, обращения поступают от граждан Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменск-Уральского. Одним из самых используемых средств является кража денег с банковских карт. С начала 2020 года было зарегистрировано свыше 1900 подобных случаев. Это на 500 больше, чем в прошлый период. Общий ущерб от мошеннических действий составил более 80 миллионов рублей.