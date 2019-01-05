Красота городских улиц: Нижний Тагил засыпало снегом ночью 5 января
Сегодня, 10:45ОбществоФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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Ночью 5 января Нижний Тагил покрылся снегом. Красота городских улиц завораживает.
Сюжеты: Нижний Тагил
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Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Тагильский пруд застелен снежным покрывалом.
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Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Ледовый городок на Театральной площади превратился в сказку, окутанную снегом.
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Площадь возле нижнетагильского цирка стала снежной.
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Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Площадь славы в Дзержинском районе также запорошило снегом.
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Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Особенно прекрасен вид Тагилстроя.
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Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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