На Урале в двух городах власти ввели комендантский час

В Карпинске и Волчанске введен комендантский час для детей.

Лицам до 16 лет запрещено нахождение в общественных местах с 22.00 до 06.00 в городах Карпинск и Волчанск. В случае нарушения, сотрудники правоохранительных органов установят личность несовершеннолетнего, адрес его проживания и номер телефона родителей. Если установить контакт с родственниками не получится, то ребенок будем помещен в спецучреждение, а на родителей будет заведен административный материал. Полицейские призывают взрослых обеспечить контроль за детьми на период праздников, чтобы избежать преступлений, правонарушений и защитить их здоровье и жизнь. Напомним, в ноябре с инициативой введения комендантского часа к региональному правительству обратилось ЗакСо Свердловской области. На Урале предложили не пускать детей на улицу без взрослых после 22 часов

