На Урале в двух городах власти ввели комендантский час

На Урале в двух городах власти ввели комендантский час

Сегодня, 15:37ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Карпинске и Волчанске введен комендантский час для детей.

Лицам до 16 лет запрещено нахождение в общественных местах с 22.00 до 06.00 в городах Карпинск и Волчанск.

В случае нарушения, сотрудники правоохранительных органов установят личность несовершеннолетнего, адрес его проживания и номер телефона родителей. Если установить контакт с родственниками не получится, то ребенок будем помещен в спецучреждение, а на родителей будет заведен административный материал.

Полицейские призывают взрослых обеспечить контроль за детьми на период праздников, чтобы избежать преступлений, правонарушений и защитить их здоровье и жизнь.

Напомним, в ноябре с инициативой введения комендантского часа к региональному правительству обратилось ЗакСо Свердловской области.

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