На Урале в двух городах власти ввели комендантский час

В случае нарушения, сотрудники правоохранительных органов установят личность несовершеннолетнего, адрес его проживания и номер телефона родителей. Если установить контакт с родственниками не получится, то ребенок будем помещен в спецучреждение, а на родителей будет заведен административный материал.