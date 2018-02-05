Вторая очередь строительства парка «Народный» начнётся в Нижнем Тагиле

В ближайшее время начнётся реализация второй очереди строительства парка «Народный» в Нижнем Тагиле. В феврале произойдёт завоз щебня и грунта для благоустройства территории зоны отдыха в пойме реки Тагил. Береговую линию от улицы Красноармейской до улицы Космонавтов планируется расчистить и произвести санитарную вырубку лесов.

На стадии разработки находится проектно-сметная документация по строительству насосной станции и ремонта канализационных сетей, проходящих по территории парка, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. После реализации поставленных задач у парка «Народный» есть все шансы стать лучшим городским местом отдыха, полагают в мэрии.

Напомним, что в благоустройстве города принимают активное участие жители Нижнего Тагила. На основании мнения и пожеланий горожан специалисты формируют эскизы, которые затем представляют в Администрации. Всего в ближайшие 5 лет на территории Нижнего Тагила планируется создать несколько новых зон отдыха.