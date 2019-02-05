42 нарушения выявлено МЧС на «Надеждинском металлургическом заводе» в Серове

В период со 22 января по 18 февраля 2019 года на «Надеждинском металлургическом заводе» проходит внеплановая проверка Главного управления МЧС по Свердловской области. На текущий момент выявлено 42 нарушения.

В частности, в некоторых цехах предприятия отсутствует система оповещения людей о пожаре, отсутствует автоматическая система пожаротушения в цехах и бытовых помещениях, гараже, лаборатории, кабельные туннели не оборудованы автоматической системой пожаротушения.

Комбинату предписано разработать проект и установить системы оповещения о пожарах и пожаротушения, заменить тепловые пожарные извещатели на дымовые, выполнить в помещении для хранения ГСМ наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции, установить в помещениях ручные пожарные извещатели.

В 2017 году внеплановая проверка МЧС выявила 30 нарушений на «Надеждинском металлургическом заводе», также в 2017 году 14 нарушений было выявлено Ростехнадзором.