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42 нарушения выявлено МЧС на «Надеждинском металлургическом заводе» в Серове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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42 нарушения выявлено МЧС на «Надеждинском металлургическом заводе» в Серове

Сегодня, 12:40ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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