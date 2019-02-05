Экс-замминистра транспорта Свердловской области стал председателем совета по такси
Сегодня, 08:00ОбществоФото: aramilgo.ru
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Владимир Герасименко, ранее возглавлявший администрацию Арамиля и занимавший пост замминистра транспорта региона, стал представителем Общественного совета по развитию такси в Уральском федеральном округе.
Герасименко занимает новый пост с начала 2019 года. В круг его полномочий входит правовое регулирование деятельности интернет-сервисов по заказу такси. Также с начала года экс-замминистра проводит консультации предпринимателей на тематику развития данного рынка в регионе.
Ранее Герасименко, занимавший пост руководителя Арамиля, вступил в конфликт с городской думой по поводу отмены прямых выборов мэра. Позже он был приглашён на работу в областное правительство, но в сентябре 2018 года контракт с ним продлевать не стали. До последнего момента карьерные достижения и планы Владимира Герасименко оставались неизвестны, сообщает Znak.com.
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