Экс-замминистра транспорта Свердловской области стал председателем совета по такси

Герасименко занимает новый пост с начала 2019 года. В круг его полномочий входит правовое регулирование деятельности интернет-сервисов по заказу такси. Также с начала года экс-замминистра проводит консультации предпринимателей на тематику развития данного рынка в регионе.

Ранее Герасименко, занимавший пост руководителя Арамиля, вступил в конфликт с городской думой по поводу отмены прямых выборов мэра. Позже он был приглашён на работу в областное правительство, но в сентябре 2018 года контракт с ним продлевать не стали. До последнего момента карьерные достижения и планы Владимира Герасименко оставались неизвестны, сообщает Znak.com.