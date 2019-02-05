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Экс-замминистра транспорта Свердловской области стал председателем совета по такси
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-замминистра транспорта Свердловской области стал председателем совета по такси

Сегодня, 08:00ОбществоФото: aramilgo.ru
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