Привезенный недавно в деревню под Камышловом ФАП простаивает без врачей
Появившийся недавно в деревне под Камышловом ФАП проработал лишь неделю. Потом в нем не оказалось врача.
В сельских населенных пунктах ФАПы появились в рамках программы, утвержденной Владимиром Путиным. В Свердловской области они были установлены с задержкой, по сообщению Минздрава региона, по вине подрядчика.
ФАП в деревне под Камышловом проработал неделю. Потом в нем не оказалось медработника.
Какие-либо объявления на двери отсутствуют. По одной из версий – некому работать,сообщает на своей странице в соцсетях депутат госдумы Андрей Альшевских.
Также он пишет, что просит Минздрав не оставлять ситуацию без внимания:
Рекомендую направить компетентного сотрудника Министерства в Кокшарова, чтобы вести прием граждан в ФАПе, пока ему не подыщут замену. Не оставляйте населенный пункт без медпомощи.
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