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Привезенный недавно в деревню под Камышловом ФАП простаивает без врачей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Привезенный недавно в деревню под Камышловом ФАП простаивает без врачей

Сегодня, 08:25ОбществоФото: Личная страница ВКонтакте Андрея Альшевскогоvk.com/alshevskix
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