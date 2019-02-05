Привезенный недавно в деревню под Камышловом ФАП простаивает без врачей

В сельских населенных пунктах ФАПы появились в рамках программы, утвержденной Владимиром Путиным. В Свердловской области они были установлены с задержкой, по сообщению Минздрава региона, по вине подрядчика.

ФАП в деревне под Камышловом проработал неделю. Потом в нем не оказалось медработника.

Какие-либо объявления на двери отсутствуют. По одной из версий – некому работать,сообщает на своей странице в соцсетях депутат госдумы Андрей Альшевских.

Также он пишет, что просит Минздрав не оставлять ситуацию без внимания: