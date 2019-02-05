Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ройзман раскритиковал данные о размере средней зарплаты жителей России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%95%d0%b2%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9 %d0%a0%d0%be%d0%b9%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bd %d0%bd%d0%b0 %d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7 %d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85 %d0%af%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be %d0%b2 %d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5 13 %d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f 2018 %d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0

Ройзман раскритиковал данные о размере средней зарплаты жителей России

Сегодня, 08:44ОбществоФото: Wikimedia Commons
Читайте
также
Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»