Ройзман раскритиковал данные о размере средней зарплаты жителей России

Как сообщил бывший градоначальник, средняя зарплата рассчитывается по данным доходов сотрудников крупных и средних предприятий. По этой причине реальная картина может отличаться.

Сейчас средняя зарплата по Екатеринбургу – 44 000, а по Свердловской области – 36 000 – 41 000, по данным на ноябрь 2018 года. По мнению Ройзмана, екатеринбуржцы в среднем получают 47 000 рублей, а жители области порядка 39 000. При том, что по России, по его мнению, реальная средняя зарплата составляет не более 20 000, сообщил Ройзман в эфире «Эхо Москвы».