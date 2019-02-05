Ройзман раскритиковал данные о размере средней зарплаты жителей России
Сегодня, 08:44ОбществоФото: Wikimedia Commons
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что данные о среднем доходе россиян «не отражают действительности».
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил бывший градоначальник, средняя зарплата рассчитывается по данным доходов сотрудников крупных и средних предприятий. По этой причине реальная картина может отличаться.
Сейчас средняя зарплата по Екатеринбургу – 44 000, а по Свердловской области – 36 000 – 41 000, по данным на ноябрь 2018 года. По мнению Ройзмана, екатеринбуржцы в среднем получают 47 000 рублей, а жители области порядка 39 000. При том, что по России, по его мнению, реальная средняя зарплата составляет не более 20 000, сообщил Ройзман в эфире «Эхо Москвы».
Я думаю, что реальная средняя зарплата по стране — в районе 20 тысяч рублей в лучшем случае,отметил он.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей