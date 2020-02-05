Два тагильских театра вновь станут участниками проекта «Большие гастроли»

Летом гастролями обменяются Нижнетагильский театр кукол и государственный театр кукол Удмуртской республики. Тагильчане привезут в Ижевск три спектакля — «В стране дорожных знаков», «Волшебно кольцо» и «Коза-Дереза».

Драматический театр отправится в Мордовию, а из республики в Нижний Тагил приедет Русский драмтеатр. Гастроли пройдут в сентябре и продлятся четыре дня. Каждый театр покажет четыре вечерних спектакля и детскую сказку.