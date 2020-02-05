Два тагильских театра вновь станут участниками проекта «Большие гастроли»
Сегодня, 18:27ОбществоФото: tagildrama.ru
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Нижнетагильские театр кукол и драмтеатр в этом году вновь примут участие в федеральном проекте «Большие гастроли», благодаря которому их постановки увидят в разных уголках страны, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Летом гастролями обменяются Нижнетагильский театр кукол и государственный театр кукол Удмуртской республики. Тагильчане привезут в Ижевск три спектакля — «В стране дорожных знаков», «Волшебно кольцо» и «Коза-Дереза».
Драматический театр отправится в Мордовию, а из республики в Нижний Тагил приедет Русский драмтеатр. Гастроли пройдут в сентябре и продлятся четыре дня. Каждый театр покажет четыре вечерних спектакля и детскую сказку.
Нижнетагильский драматический театр участвует в проекте «Большие гастроли» во второй раз, а театр кукол — в третий.
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