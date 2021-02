Гулявший в трусах по центру Нижнего Тагила мужчина отправлен в спецмедучреждение

Молодого человека, который бегал в одних трусах за машинами на улице Газетная в Нижнем Тагиле, отправили в медицинское спецучреждение.

Доставленный в отдел полиции мужчина находился в неадекватном состоянии. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, которая направила его в специализированное медицинское учреждение,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве отметили, что его личность не установлена. Напомним, в Нижнем Тагиле 5 февраля около двух часов дня молодой человек бегал в одних трусах рядом с гимназией № 18. Он останавливал машины на проезжей части. Прибывшие на место полицейские, которых вызвали свидетели, забрали его в отделение. В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины

