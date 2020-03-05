Депутата думы Екатеринбурга закроют на карантин в больнице из-за коронавируса

Сам депутат подтвердил изданию, что получил уведомление о госпитализации на дом. Он также отметил, что его анализы на коронавирус готовы и результаты по ним отрицательные.

Судя по всему, это явно какой-то политический заказ. Я могу сказать, что на госпитализацию соглашусь, но с завтрашнего дня, сказал Киселев.

Он добавил, что если будет судебный процесс о госпитализации, то вместе с ним на карантин пойдет и вице-мэр Екатерина Куземка, недавно вернувшаяся из Италии.

Киселев считает, что Роспотребнадзор стал политизированным и карательным органом.

Ранее Киселев вернулся из отпуска в Италии. Он сам поместил себя на карантин и отменил все встречи.