Мэрия Нижнего Тагила через суд требует предпринимателя освободить пустырь на Вагонке

Свердловский арбитражный суд определил принять исковое заявление администрации Нижнего Тагила и возбудить производство по делу об освобождении земельного участка в районе Пихтовой, 10.
Срок заключенного договора аренды земельного участка истек 31 июля 2015 года. В администрации заявили, что новый договор на тех же или иных условиях не заключался. Несмотря на это ООО «Тагилэкстрим» продолжает использование земельного участка без правовых оснований.
Срок выданного разрешения на строительство также истек 9 ноября 2017 года. До настоящего времени вышеуказанный земельный участок ответчиком не освобожден, по акту приема-передачи администрации города не возвращен, в связи с чем было подано соответствующее исковое заявление. Вопрос дальнейшего использования земельного участка будет решаться после его освобождения и передаче администрации,рассказали в администрации TagilCity.ru.
Напомним, ООО «Тагилэкстрим» под руководством Куракса Евгения Олеговича прекратило свою деятельность 20 февраля 2021 года. Право собственности «Тагилэкстрим» на участок было признано отсутствующим 10 августа 2020 года. Разрешение выдавалось на строительство досугового центра для детей и взрослых. Объект недвижимости на земельном участке так и не появился.