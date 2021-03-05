Мэрия Нижнего Тагила через суд требует предпринимателя освободить пустырь на Вагонке

Срок выданного разрешения на строительство также истек 9 ноября 2017 года. До настоящего времени вышеуказанный земельный участок ответчиком не освобожден, по акту приема-передачи администрации города не возвращен, в связи с чем было подано соответствующее исковое заявление. Вопрос дальнейшего использования земельного участка будет решаться после его освобождения и передаче администрации,рассказали в администрации TagilCity.ru.